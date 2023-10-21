10月23日（農曆9月9日）是一年一度的重陽節，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，九九重陽是數字最大數，有長久長壽的含義，在古代又被稱為敬老節，這天有6大禁忌千萬別犯，否則容易卡陰氣。
▍禁忌一、忌說節日快樂
在九雙疊的數字裡，是重陽的數字，然而兩陽相逢是大凶日，在古代傳統的思維模式中，想要將之逢凶化吉，一系列的節慶活動都是為了鎮住凶氣而設立，所以寓意在避邪，如果在此刻說佳節愉快，就顯得不太適合，所以祝福他人平安健康會比較妥當。
▍禁忌二、不可行房
九九重陽節，九是陽數的極限，過後便是陰數，習俗當日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調和，不容易生育的情況，若想求子，此日切忌不可行房。
▍禁忌三、忌煮飯
重陽節是老人節，這天的日子應該讓媽媽好好休息，如果要煮飯的話，還是叫外送會比較好，讓辛苦的老母親在這天可以好好放鬆一下。
▍禁忌四、忌送菊花
在老一輩的人心中，菊花是拿來祭拜用的，若是在這一天送老人家菊花，可能會誤解你的好意，如果想獻上祝福，不妨改送有長壽寓意的劍蘭或是康乃馨，藉此表達感恩之情。
▍禁忌五、忌出嫁女兒回家
在民間俗語「回家過重陽，死她婆婆」的說法，九月重陽節忌諱出嫁不到3年的女兒回娘家，若真有事要回家一趟，可以帶著象徵長命百歲的麵線與百合花，就可以輕鬆化解。
▍禁忌六、兩男忌談公事
男性屬陽，在這個極陽的日子裡再碰上兩位男性談公事，容易出現硬碰硬的局面，不僅事情談不攏，還可能出現不愉快的口角。
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