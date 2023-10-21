國民黨總統參選人侯友宜於20日晚間參加台中市立委提名人誓師大會，和前高雄市長國瑜、台中市長盧秀燕同台，漢子、燕子、禿子合體。盧、侯講話時都強調，若能當選一定會通過中捷藍線，而韓國瑜也點出侯友宜的真面目，喊話一起支持。媒體人黃揚明指出，韓國瑜與侯友宜只要再多幾場同台，就能團結韓粉，而韓特地提到總統閣揆直全分開，可能也暗藏聯合內閣、在野整合的期望；此外，黃直言，中捷藍線的議題要感謝賴清德「多謝丞相賜箭」，讓藍軍直接殺球，賴自己陷入兩難。

黃揚明今在政論節目《週末大爆卦》表示，韓國瑜昨天演說時說「我沒有叫你們支持侯友宜」有被人斷章取義，韓的意思是要大家看懂侯友宜的特質，與其他候選人比較之後，希望大家支持最優質的總統侯友宜。

黃揚明說，現階段若還有「韓粉」不支持侯，都是因為情緒，而後面至少還有4場韓侯同台，這樣的場面越多，就越難用斷章取義的方式去說服一般的韓粉「韓其實不挺侯」，除非真的是恨侯恨一輩子，現在連有一些「自稱韓粉」的人比民進黨還恨侯友宜，真的很荒謬。

黃揚明也分析，韓國瑜在演說將總統與行政院長的權責分開，可能也帶有「聯合政府」的想像，鋪排出未來在野整合的空間，從韓國瑜10月出場是從在野整合角度出發，也許這一波為侯友宜輔選，也是在野整合的其中一環、希望在野凝聚最大力量，這值得繼續觀察。

另外，韓國瑜提到侯友宜從「漢子」變成「汗子(流汗的男孩子)」，黃揚明也認為，侯友宜要去證明自己是漢子、鐵漢的角色，因為前段時間在對抗民進黨賴清德時，侯都退居二線、閃避，這對侯不會加分，要展現出在野共主，帶大家打仗的魄力。

黃揚明也提到，昨天很多藍營都要感謝賴清德，因為賴前幾天竟然說中捷藍線是為「有力人士」修改路線，本來都不知道有甚麼議題可以講，真的要「感謝丞相賜箭」，讓侯友宜和盧秀燕都能講到這一點。

黃揚明指出，賴清德講這件事是為中二選區的綠委林靜儀輔選，彈可能會導致台中其他選區受到負面影響，現在中捷藍線中央已經審查通過，相當於幫盧秀燕背書，難道賴清德身為民進黨主席在打臉民進黨政府嗎？盧秀燕只要講通過審查100多天都不核定，球就掉在行政院長陳建仁面前，但是賴清德才說是圖利「有力人士」，如果選前核定就是幫有利人士背書。這一題賴清德已經陷入兩難，而藍軍是殺了一記好球。