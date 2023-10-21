日本岡山縣真庭市「勝山打架山車祭」傳出意外憾事。

日本岡山縣真庭市勝山地區10月20日晚間舉行傳統活動「勝山爭吵打架山車祭典」時，不幸發生23歲男性參與者被夾在2噸重的山車之間，送醫後仍宣告不治。

日本朝日新聞報導，死者死因為出血性休克，岡山縣警方不排除這起意外可能涉及業務過失致死，正調查事發狀況。

警方表示，男性死者在推動全長約5公尺、重量約2噸的山車時，被夾在山車之間。

地方相關人士表示，「勝山爭吵打架山車祭典」是從江戶時代流傳至今的傳統活動，各團體共派出9輛山車參加，在各處設置的「爭吵打架場」進行一對一的激烈衝撞。

今年活動原訂從10月19日持續到20日晚間10時30分，但因發生意外中止。「勝山爭吵打架山車祭典」保存會表示，雖然他們在舉辦活動時很注意安全，但非常遺憾還是發生意外。

岡山放送報導，「勝山爭吵打架山車祭典」是由超過30人推動約2噸重山車相互衝撞的活動，相關人士表示，事發當下可能是原本應該正面對撞的山車發生偏離，才會造成在前方推動山車的死者被夾在兩車之間。