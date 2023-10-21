堪稱替明年新聯盟「試水溫」的夢想聯動交流賽，21日在台中洲際迷你蛋開打，上半場一度領先18分的PLG三連霸勁旅台北富邦勇士，竟遭T1聯盟元年冠軍高雄全家海神下半場展開大反撲，最後以104比98逆轉擊敗富邦，拿下這次交流賽首勝，僅打1場的富邦也只能帶著敗績離去。

富邦勇士明顯把這次交流賽看成熱身賽，不僅總教練許晉哲並未領軍，林志傑、蔡文誠與塞瑟夫也沒登錄，可是富邦上半場仍靠辛特力、石門、曾祥鈞等人火力，一度領先海神18分，幸好艾倫上半場結束前突然接連取分，幫助海神打完上半場追成51比59。

沒想到第三節開始沒多久，辛特力與石門就陷犯規麻煩，也讓海神趁機打出10比2，甚至一度超前2分，海神末節開始更接連投進三分球，繼續擴大領先到7分，儘管富邦仍然緊咬不放，可是艾倫最後1分21秒的中距離命中，海神仍保6分領先。

暫停過後，富邦先靠簡廷兆切入放進兩分，接著洪楷傑兩罰俱中，縮小差距到兩分，可是呂威霆最後31.5秒投進關鍵三分球，富邦連忙喊出暫停，這次富邦把球交給強森三分出手沒進，布銳克曼最後20.5秒兩罰中1，提前宣告海神勝利到手。