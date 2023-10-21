中職樂天桃猿啦啦隊韓籍成員李多慧，因長相亮眼以及舞蹈精湛，人氣扶搖直上，8月在台應援裙襬被風吹飛的19秒片，至今已累計破億觀看。近日，李多慧在場邊應援，百褶裙又被風吹掀，她連忙交叉雙腿、用雙手壓住裙襬，邊笑邊發出「啊」的驚呼聲，甜美的模樣讓人捨不得眨眼。

YouTube頻道「走一日球迷 台湾プロ野球チア」12日上傳一支樂天女孩在場邊跳應援舞的短片，標題為「李多慧裙子飛起來畫面看得真的好膩 好不想看 但就是好好笑 千萬不要飛起來 以後都不要拍」，紀錄李多慧再度被強風吹襲，邊應援邊用手壓裙襬的畫面，全程她都露出燦笑，態度相當從容，還多次用餘光確認裙子有沒有又被吹飛。

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網友看到這段影片，笑說李多慧個性超級搞笑，還有人好奇「為什麼每次都是多慧的裙子比較會飛～明明就站一起」、「為什麼嘎琳的裡面就是褲子，多慧的像是把褲子剪開？」再度引起話題。

該支YouTube頻道8月曾上傳李多慧穿著一條白色百褶迷你裙的應援影片，跳到一半突然有陣強風颳來，裙襬當場被吹掀，李多慧連忙用手壓住裙子；隨著升降台下降時，又有一陣風吹翻裙擺，她再次低著頭按著裙子，露出甜美笑容，站在前面的琳妲見狀，立刻上前用扇子幫忙壓住裙子，避免李多慧走光。另一個YouTube頻道「ENZOYEH - OWL La La」同樣將這一幕剪成19秒短片，至今已超過1億的點閱次數。