國民黨總統參選人侯友宜（左二）21日傍晚前往桃園新屋，出席新屋長祥宮五穀神農大帝秋祭大典及祈福平安宴會。（蔡明亘攝）

國民黨總統參選人侯友宜今日傍晚前往桃園新屋，出席新屋長祥宮五穀神農大帝秋祭大典及祈福平安宴會。他參香後表示，特別向神農大帝祈求兩岸和平，「千萬不要老是喊台獨！」容易引來戰爭，盼重啟兩岸經濟、文化交流，讓大家一起平安過好日子。

侯友宜今在桃園市長張善政及地方民代等人陪同下，到新屋長祥宮參香，到場時與民眾打招呼，不少支持者高在場高喊「凍蒜！」人氣相當高。侯致詞表示，宗教除了是信仰以外，更重要也是歷史延續的傳承、不可抹滅的文化。

侯友宜分享，他今天特別祈求希望兩岸和平，大家能保平安，子子孫孫都在這塊土地永續、繁榮、安定地走下去，大家最近若有關心國際局勢變化，可見美國總統拜登向國會提出軍事援助議題，對象包括烏克蘭、以色列與包括台灣在內的印太地區，因為對方看見這三處是非常危險的地方。

侯也說，尤其是以色列與哈瑪斯，事先沒警告，說打就打，就算事前有情資，人民也不相信會有戰爭，台灣要記得，戰機一直超過防空識別區，哪天一不小心擦槍走火就會打起來，就會像以色列和哈瑪斯一樣，世世代代結仇，一去不復返。

「不要老是說支持台獨！」侯友宜直言，台獨容易引戰，沒有人會是贏家，因此千萬不要老是喊台獨，喊老半天，把戰爭引到台灣來，下一代就沒法平安。

侯也說，神農大帝源自兩岸間同文同種命脈，可藉宗教文化大家互相交流，彼此增進理解，而台灣也要自立自橋，用實力確保和平，兩岸就能穩定下來。祈求兩岸經濟文化交流重啟，讓大家一起過平安好日子。