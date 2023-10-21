「香港映像 - 2023 香港特別放映」影展，於 20 日以開幕片《尚未完場》的台灣首映揭開序幕。本次影展在疫情之後睽違兩年再次舉辦實體影展，許多喜愛香港電影及關注相關議題的影迷早已摩拳擦掌索票一空。

開幕片《尚未完場》以爭取保育香港「皇都戲院」出發，發掘前身「璇宮戲院」創辦人歐德禮成為娛樂大亨的傳奇一生。歐德禮一生迷人顛沛，身為出生於埃及並曾於上海受教育的俄裔猶太人，參與過法國的第一次世界大戰，之後定居於香港。第二次世界大戰結束後，歐德禮開始在娛樂產業工作， 1952年創辦璇宮戲院，更引進許多世界級的音樂家來到香港表演，使得香港成為人文薈萃之地，並孕育了藝文種子影響後代藝術創作工作者。祁凱達、徐岱靈兩位導演在大量史料裡面開始爬梳歐德禮的故事，才發現到他們無緣認識的迷人香港，短短幾年內香港的巨大動盪，導演更堅持要繼續拍下去。

《尚未完場》放映過後獲得全場的好評擁戴，導演之一的徐岱靈在映後的座談上則感性表示很高興能夠在電影於香港正式上映前夕來到台灣放映：「來台灣放映當然是非常的開心和榮幸，因為我知道最近有很多香港朋友來到台灣。他們如果看到這個電影，應該也會覺得有點懷念吧。可以給台灣和更多不同地方的朋友認識這一段香港的過去，還有再次說到香港很國際的一面也覺得是很重要的一個事情。」而在拍片過程越拍越享受的祁凱達導演則分享：「我想拍這部電影其中一個最開心、最有趣的地方就是，最初我們只是想認識歐德禮一個人，認識他的事業和對香港的貢獻，但其實我們慢慢拍下去，才知道我們最想知道的是香港是一個甚麼樣的地方，還有歐德禮這個人如何體香港的性格、特色和特性。」