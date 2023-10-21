秋季最知名的「獵戶座流星雨」，即將在今（21）日晚間開始達到高峰，預計每小時將有20顆左右肉眼可見的流星，因適逢假日，北市警交通大隊預計將有大批人潮湧入陽明山，將從晚間21時起進行交通管制。

台北市立天文館表示，獵戶座流星雨是每年固定會登場的中小型流星雨，今年的時間在10月2日至11月7日，特色是流星速度非常快，最高可達到每秒66公里，不過有約一半的流星會在夜空中留下尾痕，算是較好觀測的流星雨，只要在沒有光害且視野遼闊的地方躺下，輕鬆看著天空即可進行觀賞。

台北市立天文館指出，今年的獵戶座流星雨，極大期的每小時天頂流星數約為20，且21日晚間10時後，流星雨輻射點將東升，加上今晚月亮剛好是上弦月，午夜西落後，微弱的月光對流星雨的影響將降至最低點，非常適合民眾觀測。

北市交大則指出，因預期將有大批觀星人、車潮湧入陽明山，將自晚間21時起針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點加強交通疏導，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制；北市交大提醒，台北市公共運輸處今日特別在捷運劍潭站1號出口北側規劃「士林－陽明山」計程車共乘運具，自上午6時至深夜11時提供民眾服務。