嘉義市立委王美惠日前偕中央及地方官員會勘北排水維新支線。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市立委王美惠日前偕中央及嘉市府官員會勘北排水維新支線。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府獲得中央前瞻建設經費補助及自籌配合款共約1億253萬元，改造北排水維新支線的水環境，設置礫間淨化場、汙水截流及現地處理方式，快速改善北排水水質，市府工務處表示，預計明年動工，2025年完工。

嘉義市北排水維新支線上游人口密集，混合排放生活汙水，常發出異味，沿岸生活環境品質、水域生態大受影響，也不利於推展觀光，嘉市府提出「維新支線嘉義大學段水環境改善計畫」，爭取中央前瞻經費。

嘉義市立委王美惠偕同立法院衛環委員會召委邱泰源、立委吳玉琴、行政院環境部政務次長葉俊宏政、經濟部水利署河川海岸組長林家弘、經濟部水利署第五河川分署副分署長陳世峰等官員，會同嘉市府祕書長陳永豐及工務處官員，10月16日實地考察北排水維新支線水質現況。

嘉市府工務處長蘇文崎表示，水利署20日召開複評及考核小組會議，該處派員與會，獲同意執行此計畫，總經費1億253萬元，中央前瞻計畫補助82％、市府配合款18％，預計明年初上網公告招標，明年動工，施工期300天，2025年完工。

嘉市府表示，黃敏惠市長非常重視水環境改造優化，北排水維新支線計畫市府多次提報爭取補助，也舉辦多場公民參與活動，與當地里長、里民討論整治方向，凝聚各界的共識，並感謝嘉義大學同意提供校地使用。

蘇文崎說，北排水維新支線將在嘉大林森校區設置礫間淨化場，將截流的汙水淨化後再放流，營造北排水優質的水岸環境，並串連周邊文化及歷史景點，改善北排水維新支線的水質與環境。