台中80歲林姓老翁因為想念久住桃園龜山未連絡的姐姐，就醫時到火車站直奔桃園，但因為老翁疑似失智，記不得姐姐住處，蹲坐在街頭，桃園警分局武陵派出所獲報，因找不到姐姐訊息，警方協助購買車票返回台中，還請台中警方協助，護送老翁回家。

家住台中市梧棲區的林老先生想念久未連絡的姐姐，趁到清水醫院就診的時候，到火車站搭車直奔桃園尋親，但因老先生已有失智傾向，記憶極為模糊，只記得姊姊名字、比自己大4歲，以前住在龜山的某大樓，老先生下了車四下茫然，加上久未進食導致血糖降低，竟致癱坐在地，員警見他精神萎靡，馬上將其載回所內休息並提供飲食，待老先生精神恢復，協助其尋親。

但因老先生記憶過於模糊，員警過濾了上百筆資料，同時請龜山分局大華派出所同仁協助訪查，均無老先生姊姊的消息。眼見時間漸晚，警方勸老先生確認資訊再尋親比較有機會，當即送他前往火車站，為老先生買好車票安排他搭乘末班車回家，為避免老先生下錯車站，員警向車站人員說明狀況，請列車長協助老先生在沙鹿站下車，同時聯繫請下車處安寧派出所員警於沙鹿站等候老先生將其安全護送返家。

家屬表示老先生獨自北上尋親並未告知家人，幸好遇到大家熱忱的幫忙才能順利返家，以後會更加注意他的出入狀況，避免相同情形再發生。