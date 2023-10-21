2023年10月21日新北市／卓冠廷一直爭取的捷運三鶯線「全罩式隔音牆」規劃進度，捷運局表示，因捷運局已有既定規劃及隔音牆設計，如捷運三鶯線測試後，仍有辦理說明會的必要性，會再行辦理。（卓冠廷服務處提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市捷運三鶯線車廂今年8月抵台，更在市長侯友宜的揭幕下風光開箱，直言要拼2025年完工通車。但完工後仍須軌道測試、搭乘測試，恐再度推遲原通車時間。新北市議員卓冠廷表示，新北市捷運局從未向大眾說明測試狀況及進度，且通車時程一拖再拖，質疑市府大玩文字遊戲。

卓冠廷20日質詢捷運局指出，捷運三鶯線最早預定於2023年完工，今年初推遲到2024年才能完工，到了今年8月再度推延至2025年通車，但車廂已抵台，至今新北捷運局從未說明測試狀況及進度，若比照捷運環狀線的進度，恐到2027年才能通車。捷運局長李政安坦承，捷運三鶯線的全線測試將預計在2025年展開，並表示將盡可能提前時程，力拼於2025年12月前完工通車。

卓冠廷表示，以捷運環狀線時程比對，2018年12月環狀線一階段完工，經測試到試營運歷時約一年多，最後2020年1月才開始試營運。以相同時程估算，即使捷運三鶯線在2025年底完工，恐怕要等到2027年初才搭得到捷運三鶯線，質疑市府大玩文字遊戲。

新北市捷運局表示，捷運三鶯線目前積極施作中，計劃進度已達71％，捷運局已採調整施工順序，併行作業縮短工期及增加資源等方式，預計年底完成高架段合龍，29輛電聯車全部於2024年9月之前運抵機廠，並於2024年於優先路段 LB04站至LB09站間進行車輛上線機電系統測試，積極趲趕於2025年推展到全線機電系統測試，於2025年底達到完成穩定性測試之完工條件。

捷運局將加速辦理初勘作業，並報請交通部辦理履勘，因履勘作業屬交通部權責，於取得交通部營運許可函後，即可擇期通車，依照新北環狀線完工後初履勘作業時間，大約3個月時間，目前本局仍以2025年完工為目標邁進，後續初履勘將依主管機關作業時程辦理，儘速通車。