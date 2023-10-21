以色列日前遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯襲擊，以軍發動「鐵劍行動」反攻，對加薩走廊進行大規模轟炸，當地居民無處可逃，不料卻傳出有馬來西亞民眾為了聽「空襲的聲音」，瘋狂打電話給一位當地馬國醫生，讓她忍不住崩潰痛哭。
《海峽時報》報導，以哈衝突爆發之際，來自馬來西亞的拉蒂芙（Nurul Ain Latif）醫生正好與巴勒斯坦籍丈夫在加薩走廊。以色列政府對當地實施全面封鎖，因此他們無法離開，只能試圖就地避難。光是過去一個星期，丈夫家就有14人死於空襲。
沒想到在如此艱難的情況下，竟有馬來西亞民眾不斷撥打拉蒂芙的手機號碼，要求聽聽「空襲的聲音」。這樣的舉動讓她忍無可忍，透過社群媒體大罵這些人病態、冷血，說到激動處，她忍不住哭了出來，希望外界能對戰區人民多一些同理心，對眼前的安定心懷感激。
報導指出，馬來西亞外交部正設法撤離拉蒂芙等5名受困加薩的馬國公民。自以色列7日發動空襲以來，已有大約4200名巴勒斯坦人喪生、100多萬人流離失所。聯合國警告，加薩缺乏食物、水電等民生必需物資，除了可能爆發傳染病外，恐怕還會導致更多人死亡。
文章來源：‘Stop calling me’: Malaysian doctor in Gaza bombarded with requests to listen to bombs going off
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