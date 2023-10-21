2024總統大選逐漸白熱化，各家民調也持續追蹤選情變化，針對沒有投票權的20歲以下年輕人，《上報》進行全國高中生民調，在總統候選人方面，民眾黨柯文哲以突破4成的高支持度拿下第一，大幅領先其他對手；而針對「藍白合」議題，則有近4成的高中生認為，必須有「公開方式」整合，否則就不該藍白合。

《上報》今(21日)舉行「U20大調查」民調座談會，公布一份針對全國高中生的手機簡訊調查，以高中生為調查群體，調查無投票權的年輕人，對總統選情、併議問題和藍白合等時事議題的看法。

在4腳督態勢下，高中生民調顯示，柯文哲以40.1％支持度取得領先，其次依序為民進黨賴清德支持度為34.0％、國民黨侯友宜13.1％、無黨籍郭台銘12.8％。進一步交叉分析，北部及中部學生較支持柯文哲，分別有42.8%、41.5%；南部則較支持賴清德，有40.4%，而賴在中部高中生的支持度僅有29.7%。

針對兵役問題，民調問卷列出：侯友宜主張「恢復4個月役期」、柯文哲主張「募兵為主，徵兵為輔」、賴清德「傾向維持一年役期」、郭台銘提出「機器人上戰場」，詢問高中比較支持哪一位候選人的兵役政策。結果顯示，有高達41.7%的高中生支持賴清德維持1年役期，其次是36.1%認同柯文哲募兵為主，侯友宜恢復4個月役期則只有12.3%，郭台銘的機器人只有9.9%。

而在「藍白合」(國民黨與民眾黨整合成一組總統副總統參選人，以利勝選)，有36.5%的高中生支持「用公開方式整合，包括辯論、民調或公開談判，否則不應該藍白合」；33.5%認為「政黨各有核心價值，總統選舉是領導人選擇，不支持藍白合」；30%支持「無論用任何方式，包括民調、政黨談判或私下協商，最終都應該藍白合」。交叉分析發現，侯柯支持者各有25％左右不支持藍白合，侯友宜支持者（42.8％）甚至比柯文哲支持者（38.7％）更在乎公開整合。

民調也針對4位總統參選人出訪美國的表現進行調查，受訪高中生認為賴清德訪美表現最好，36.6%認為賴加分最多，柯文哲也有34.3%，而侯友宜僅有15.1%、郭台銘14.0%。交叉分析則顯示，賴的支持者有89.4%認為訪美有加分，侯、柯、郭支持者也都破7成認為有助益。

此次調查是由《上報》委託大社會資訊負責執行，於10月16日至19日針對全國17所指定高中，抽樣方式採用LBS區域定位主動投放之手機簡訊定位調查，並輔以網路問卷平台之重複填答過濾，確保受訪者的唯一性。本項調查共發出1萬4000通簡訊，有效回收為1270份、回收率為9.07％，屬受訪者主動意願填答，故據實呈現原始調查結果，未就任何統計資料加權。