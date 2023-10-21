第58屆金鐘獎延續去年制度，今年同樣將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月20日和21日舉辦，昨日節目金鐘幾家歡樂幾家愁，而今日戲劇金鐘由鍾欣凌獨挑大樑，相當有新鮮感令觀眾特別期待。新生代女演員黃珮琪入圍最具潛力新人獎，以一襲超辣露背禮服登場，模特兒級完美身材全被看光。

黃珮琪以模特兒身分出道，身穿性感設計禮服，胸前幾乎只有兩塊布遮住，背後更是大露性感美背，還只用幾條繩固定，十分吸睛；黃珮琪昨（21）日就透露，「有種明天要去校外教學的興奮感」，如今她在紅毯上落落大方，足見她作足了準備挑戰敲鐘。

金鐘58今年也將典禮分成電視節目和戲劇節目兩天舉辦，本屆視帝和視后角逐相當激烈，還有戲劇節目獎入圍的有《牛車來去》、《台灣犯罪故事》、《我願意》、《村裡來了個暴走女外科》、《模仿犯》，每一部話題度都超高，也都被視為敲鐘大熱門。典禮中有2段表演節目，其中將由實力女唱將彭佳慧演唱5首入圍戲劇原創歌曲，令歌迷相當期待。