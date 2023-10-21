南投縣長許淑華(中)跟南投縣養雞協會理事長馬東生(左二)等代表一人一道雞料理推廣國產品。曾雪蒨攝

南投縣養雞協會促銷新鮮又安全的國產雞蛋一盒只賣50元，民眾排隊搶購。曾雪蒨攝

埔里仁愛公園內民眾井然有序排隊買安全國產雞蛋與雞肉。曾雪蒨攝

南投縣養雞協會21日在埔里仁愛公園前廣場舉行「國產優質雞肉雞蛋品嘗宣導際促銷展售活動」，縣長許淑華親自出席，與民眾一起大口吃國產炸雞腿與茶葉蛋，以行動宣導並肯定國內雞農的努力，呼籲國人多使用國產安全雞肉與雞蛋，以行動保護自己的健康。

許淑華表示，食安是目前國人最重視的課題，但前陣子卻發生進口美豬洗產地，進口雞蛋過期或蛋液混蛋標示不實問題，害民眾對食安人心惶惶。她強調「吃到最好的品質是我們的要求」，養雞協會的品質大家有目共睹，縣府才敢在這邊保證，呼籲大家採購當地最優質的產品。

她肯定南投縣在地養雞協會常年對南投縣境內養雞業管理，加上縣府積極輔導雞農，這次透過南投縣養雞協會在埔里進行推廣與分享，不但用低於市價的價格現場銷售雞肉與雞蛋等產品行銷刺激買氣，現場還贈送1000份雞排跟鄉親分享，看到媽媽帶著小朋友品嘗雞塊茶葉蛋，更讓大家感到讓孩子有食安的環境相當重要。

許淑華除了呼籲鄉親支持在地的安全雞肉與雞蛋，也希望中央政府用心為民眾食品安全把關，讓民眾都可以吃到安全的食品，不再天天為了混蛋混肉問題苦惱。

主辦該活動的南投縣養雞協會理事長馬東生指出，天氣變化產蛋率下降影響雞蛋產值，尤其冬天台灣雞蛋產量下降，每年都一樣，目前蛋價已經逐漸回穩，市價一盒蛋大約60~70元，今天現場促銷價才50元；另現場還有市價約400元以上的土雞現場一隻只賣300元，還有加工的雞肉香腸等，呼籲大家多採用優質又新鮮的國產雞肉國產雞蛋。

馬東生也強調，「國產雞蛋最新鮮，不像進口雞蛋要搭船3到4個月才到台灣，新鮮度遠不及國產雞蛋。」他說，歷經這次混亂的雞蛋事件，呼籲國人還是多用國產雞肉與雞蛋，而養雞協會現場也特別提供國產雞炸雞排、雞翅、茶葉蛋、雞塊等分送現場民眾，分享國產雞肉與雞蛋的健康與美味。

許淑華今天下午前往埔里鎮仁愛公園，出席南投縣養雞協會「國產優質雞肉、雞蛋品嚐宣導暨促銷展售活動」，攜手養雞協會理事長馬東生、縣議員黃世芳、林芳伃、副議長潘一全服務處主任黃明輝等人，共同推薦南投縣在地新鮮優質雞肉、雞蛋及加工製品，現場也跟民眾一起大口吃肉，還不忘幫埔里分局宣導反詐騙活動，現場熱鬧溫馨。