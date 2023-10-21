藍白合變成藍白拖，親民黨主席宋楚瑜日前提出3建議，分別是目標要清楚、心胸要開闊，及人民要自救，被網友推爆留言，「宋省長是藍白可接受的最強副手」，「輩分極高、神掌要參戰了」、「老宋這場沒提KMT民調吞他，很給面子了」、「唯一支持神掌配國魚」、「唯一支持宋省長」，顯示人氣不減。

而對於宋楚瑜的藍白合建議， 宋楚瑜指出，需要有負責的「母雞」並暗諷某陣營的談判者是「驕傲的公雞」，引來網友留言推測公雞及母雞到底是誰，網友說，「公雞疑似是金溥聰」、「是驕傲的老公雞群，一天到晚放炮」、「公雞確定了，只剩母雞」。

民黨主席宋楚瑜日前提出3建議，被網友推爆留言。(戴志揚翻攝)

也有網友留言分析，公雞母雞當時都是在說同一黨的，母雞要承擔整合的重任，不要讓公雞一直對外放話，網友也請宋楚瑜提出方案，並樂見宋楚瑜出來整合，當初親民黨就是被藍營整合弄死的，這次，擔任整合公雞要負責任。

這次的藍白合整合，宋楚瑜日前強調，要符合他提出的3項目標，才有可能促成藍白合。並回憶2008年時，國親簽署合作協議，沒有任何提及為了政黨私利的條件、目標清楚。