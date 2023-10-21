為推廣東門永康商圈特色，台北市商業處輔導台北市東門永康商圈發展協會自主辦理「2023東門永康萬聖節」活動，於今(21)日盛大登場；北市商業處指出，今年活動於永康公園舉辦「不給糖，就搗蛋」園遊會，現場安排親子DIY手作攤位與各式遊樂設施供大小朋友一起同樂，更有超過50家合作店家串聯響應萬聖節慶。

北市商業處表示，永康商圈兼具美食與新型文創特色，是台北市著名的觀光商圈，更是國外遊客必訪景點之一，曾被「Time Out」週刊雜誌票選為全世界最酷的街道第4名。

北市商業處指出，因此北市府自2014年起挹注資源輔導東門永康商圈自主辦理活動，串聯在地店家及學校組織，打造在地商圈特色，本次「2023東門永康節」於21日舉辦，邀請周邊學校社團及在地團體表演，並結合萬聖節慶議題，串聯周邊合作店家發放糖果給到訪商圈的大小朋友。

北市商業處提到，東門永康商圈也有印製發行大利多手冊，內容集合眾多商圈店家折扣，引領遊客走進巷弄，發掘多元特色店家，細細品味專屬於永康的優雅風情和慢活魅力，另外於商圈粉絲專頁貼文按讚並成為好友，即可於21日活動現場領取限量贈品。

台北市東門永康商圈發展協會譽理事長劉鴻翔榮表示，東門永康商圈透過每年固定的「東門永康節」活動，除希望透過園遊會辦理展演活動，讓學校社團的孩子有一展長才的舞台，並讓家長走出戶外享受下午的悠閒時間與音樂饗宴，欣賞孩子們與家中不同的一面。

他說，現場也設置親子DIY體驗攤位，讓大小朋友自己動手做勞作，在DIY中增進親子關係。等待體驗的同時，現場也有懷舊彈珠台、打地鼠及投籃機等遊樂設施，邀請民眾一起穿梭回到童年時光，享受永不褪色的萬聖同樂會。