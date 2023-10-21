日本壽司郎因被高中生惡搞，導致商譽嚴重受損，更因此讓許多迴轉壽司改變營業方式，不料類似事件竟也在台灣出現！網友爆料，在IG上發現有人將檳榔渣丟進超商的茶葉蛋鍋中，影片瞬間被瘋傳；對此，超商回應，已在第一時間將商品報廢，將採取法律行動保障消費者與門市權益。

IG帳號「真·究極·新洨帳」爆料，發現有人將檳榔渣丟進超商的茶葉蛋鍋中，並轉貼相關影片，隨後當事人私訊提供一張發票，稱有將該鍋茶葉蛋全部買下作為賠償，一顆13元、總共40顆，共520元。

但因抓包人士是茶葉蛋愛好者，火速發現這張發票的不對勁處，並指出事發超商目前販售的2種茶葉蛋，售價分別是一顆10元及一顆18元，而當事人所謂一顆13元的茶葉蛋則是另一品牌超商的售價，且查詢發票資訊後也呈現該狀況，狂酸在A商店鬧事後跑去B商店賠償，「莫非是現代版指鹿為馬？」

消息迅速引起瘋傳，PTT網友全都驚呼「噁心死了」、「不敢買茶葉蛋了，謝謝」、「以後不敢買超商茶葉蛋了」、「拒買開放式自助食品」、「有夠噁，不敢買了= =」、「搞不好還有人看到後跑去模仿，這陣子不敢吃了」。

對於此次發生的事件，超商強調，為維護食品安全，已在第一時間將商品報廢，並進行清潔與消毒；除譴責消費者的非理性行為外，將採取法律行動來保障消費者與門市的權益。