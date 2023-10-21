第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（21日）舉行，星光大道由楊小黎搭檔蔡昌憲，以《牛車來去》入圍戲劇節目女配角的米可白，以一襲亮片斜肩禮服登上紅毯，下身開高衩到屁股，且激似透視的設計，讓她完美曲線一覽無遺。

而米可白走到後台受訪區時害羞用手遮該邊，她直呼：「裡面只穿丁字褲啦！胸前只貼NuBra。」對紅毯第一美有信心嗎？米可白說：「希望，早上不敢吃東西，反而是工作團隊一直吃，超餓，我今天小包包有放小魚乾。」米可白對於奪獎很緊張，她昨天都睡不著，還傳訊息給媽媽：「媽媽我好想得獎。」

米可白下身曲線都看光。（圖／陳俊吉攝）

從兒童台「葡萄姐姐」出道的米可白，近年來轉戰戲劇圈表現亮眼，首度以《牛車來去》角逐戲劇節目女配角獎，她在劇中故作堅強同意老公到外借腹生子，精湛演技備受肯定，她也要和曾拿過金鐘迷你劇集影后的《我願意》吳奕蓉、《模仿犯》的邱偲琹、《第9節課》的王渝屏、《客家尋味劇場-暗夜微光》的楊富江（江江）競爭。

本屆戲劇類典禮主持由鍾欣凌獨挑大樑，表演嘉賓找來金曲歌后彭佳慧和躍演劇團攜手演員范宸菲，以音樂劇方式演出。而入圍獎項更是競爭激烈，《模仿犯》以17項提名，打破去年「茶金」16項入圍紀錄，是本屆金鐘獎入圍最多的戲劇。