雲門舞集創辦人林懷民曾經希望他的舞作能讓素人、小朋友也能跳，如今實踐了想法。（台灣好基金會提供／李欣恬台北傳真）

「池上秋收稻穗藝術節」今年邁入15週年，過去經常到藝術節演出的雲門舞集也剛好滿50周年，台灣好基金會與池上鄉文化藝術協會邀請雲門重返池上演出。（台灣好基金會提供／李欣恬台北傳真）

雲門舞集創舞者以天地為舞台，在戶外演出，也需要克服颳風、下雨、出大太陽等考驗。（台灣好基金會提供／李欣恬台北傳真）

「池上秋收稻穗藝術節」現在已是民眾每年期待參與的活動。（台灣好基金會提供／李欣恬台北傳真）

雲門舞集創辦人林懷民代表作《薪傳》裡的〈耕種與豐收〉段落，展現和土地連結的原生力量，今年3月有素人跳的版本，10月又出現池上小朋友跳的版本，特別的是，由林懷民親自教學，小朋友以十堂課學會這段舞蹈演出，成為「池上秋收稻穗藝術節」的彩蛋，令觀眾驚喜。

「池上秋收稻穗藝術節」今年邁入15週年，過去經常到藝術節演出的雲門舞集也剛好滿50周年，台灣好基金會與池上鄉文化藝術協會邀請雲門重返池上，藝術總監鄭宗龍特別將《天光．霞》打造池上專屬版，而彩蛋的〈耕種與豐收〉，則是由池上國中與福原國小、萬安國小的學生共同完成。

〈耕種與豐收〉段落是使用作曲家李泰祥的音樂，舞蹈動作表現農民插秧時彎腰後退行走的模樣，有趣的是，林懷民在教學時，特別告訴小朋友這個典故，說明舞蹈動作靈感是來自耕作時插秧的動作，小朋友也可愛地回應，「現在不是這樣了，都用機器插秧了。」

鄭宗龍表示，他也曾跳過全版的《薪傳》，很佩服這次的小朋友們可以完成難度這麼高的舞作。

而這次他打造的池上專屬版《天光．霞》，舞者們以天地為舞台，少了燈光和舞台設計，有自然燈光和稻浪，但舞者也需要克服戶外舞台的變動因素，有時出太陽時，地板燙到腳會破皮，陰天颳風時，又需要克服強風，在舞台上穩住自己，跳完整部作品，是雲門舞者另一種舞蹈實踐。