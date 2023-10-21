台傲日餐酒嘉年華活動21日傍晚在河樂廣場登場，現場湧入上萬名遊客。（程炳璋攝）

台南市餐酒嘉年華活動21日傍晚在河樂廣場登場，許多知名調酒攤位前有遊客大排長龍。（程炳璋攝）

台南市觀旅局與酒商合辦的台傲日餐酒嘉年華21日登場，今年在河樂廣場擴大規模舉辦，找來亞洲7國21位國際調酒師，現場美食加調酒攤位超過200攤，傍晚湧入約2萬名遊客，展現台南夜經濟實力。

台南市餐酒嘉年華活動已第3年舉辦，從集結台南知名酒吧出攤，到擴大邀請到亞洲7國的調酒師參與，規模持續擴大。

河樂廣場21日聚集超過200位專業調酒師，民眾一次喝遍7國調酒，廣場平面周遭還有50多攤知名美食提供酒客配酒，從甜點、咖啡到漢寶、炸雞、燒肉與米糕都是知名台南店家攤位，享受微醺的假日。

活動下午3時開始遊客湧入，愈晚愈多，傍晚5時整座廣場已達2萬餘人，許多人衝著國際知名調酒師而來，也有平時經常客滿的在地酒吧出攤，遊客趁機一次喝過癮，各攤位前都擠滿排隊人潮，遊客拿著特調酒杯直接席地開喝，展現台南夜生活魅力。

餐酒嘉年華前2屆秩序良好，只有零星酒客酒醉嘔吐，直接倒臥現場睡覺，台南市觀旅局擔心酒客過量飲酒，今年現場只供酒到晚上7時30分，各國調酒師就轉往台南各家酒吧擔任客座調酒，吸引意猶未盡的酒客續攤，擴大台南的夜經濟。

現場核對身分入場，不乏親子家庭同遊嘗鮮。台南市政府觀旅局長林國華表示，今年活動從美食到酒攤數量都翻倍，規模更勝去年。活動有承辦單位控場，台南市警方加派警力巡視，避免酒客擦槍走火發生意外。