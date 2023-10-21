第58屆金鐘獎頒獎典禮今（21日）於國父紀念館盛大舉行，本日公布戲劇類得獎名單，首度以演員身分入圍的夏于喬，穿一襲黑色長禮服，開衩裙露出美腿，被問到劇中色誘「老公」施名帥的戲，夏于喬絲毫不尷尬，要男方放輕鬆「想摸哪都可以」。

夏于喬在影集《你的婚姻不是你的婚姻》單元《梅莉》中，飾演在家庭與事業取得平衡的女性，演技大爆發獲得好評，其中一幕，她穿著豹紋性感睡衣，試圖挑起劇中丈夫施名帥的性慾，火辣的表演令觀眾看得臉紅心跳。

星光大道主持人楊小黎問夏于喬，拍這部戲前有沒有跟老公報備？夏于喬表示，只要她不會覺得不適，丈夫都會支持，還爆料施名帥拍攝情慾戲時很緊張，因此安撫男方：「放鬆，想摸哪都可以。」

夏于喬露出大腿。（圖／陳俊吉攝影）

夏于喬為了出席金鐘獎，嚴格控管身材，她表示已一周沒吃晚餐、兩天只吃雞蛋，黑色平口禮服。之前曾聽藍葦華建議想吃鎮定劑幫助放鬆心情，後來發現這是藥師處方箋、不易取得，所以改吃可以幫助放鬆心情的保健食品。