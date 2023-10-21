加薩走廊（Gaza Strip）戰火引發中東地區緊張情勢之際，以色列當局今天警告公民不要前往埃及和約旦，並敦促待在當地的以國公民即刻離開。

以色列國家安全委員會發布聲明說：「以色列國家安全委員會對於埃及和約旦的旅遊警示提高至第4級（高度威脅），其中包括西奈（Sinai）地區：建議不要前往這些國家旅行，且待在當地的公民應儘速離開。」

以色列日前也要求公民離開土耳其，接著還召回駐土耳其的外交官，作為安全預防措施。

以色列空襲加薩走廊引發中東各地連日來抗議後，以色列當局開始提高區域旅遊警示並敦促公民撤離。

根據以色列官方數據，巴勒斯坦的伊斯蘭武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）於10月7日從加薩走廊突襲以色列引發戰火以來，已經挾持超過200名人質、殺害至少1400人，其中大多數都是平民。

以色列則誓言摧毀哈瑪斯，針對加薩地區展開報復轟炸。根據加薩地區衛生當局，目前為止以色列的攻擊至少造成4137名巴勒斯坦人死亡，當中大多也都是平民。