第58屆金鐘獎延續去年制度，今年同樣將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月20日和21日舉辦，昨日節目金鐘幾家歡樂幾家愁，而今日戲劇金鐘由鍾欣凌獨挑大樑，相當有新鮮感令觀眾特別期待。蔡亘晏以《人選之人-造浪者》入圍迷你劇集（電視電影）女配角獎，一登上紅毯就辣到全場尖叫聲不斷，透視薄紗禮服好身材藏不住。

蔡亘晏去年以準影后身分走紅毯就給觀眾留下深刻印象，今（21）日登上金鐘58星光大道辣度又更上一層樓，身穿一襲透視薄紗禮服，側身和下身線條若隱若現，辣到隨時快走光，讓現場觀眾尖叫聲不斷。

蔡亘晏表示，爸媽有到現場為她加油，這是他們第一次參加典禮。至於人在國外工作的老公黃健瑋有何表示？「他說他愛我，幫我加油，我回他我心情很隨緣，只求今日最美麗」。

金鐘58今年也將典禮分成電視節目和戲劇節目兩天舉辦，本屆視帝和視后角逐相當激烈，還有戲劇節目獎入圍的有《牛車來去》、《台灣犯罪故事》、《我願意》、《村裡來了個暴走女外科》、《模仿犯》，每一部話題度都超高，也都被視為敲鐘大熱門。典禮中有2段表演節目，其中將由實力女唱將彭佳慧演唱5首入圍戲劇原創歌曲，令歌迷相當期待。