有些人個性堅毅、決斷力強，不容易被人影響而改變想法。《靈匣網》近日分享討厭被操縱的前4名星座，他們喜歡獨立思考，自己解決問題，從來不依賴別人的幫助，有執行力非常強，工作上容易獲得亮眼成績。

第4名、處女座

處女座崇尚實用主義，凡事講求效率，不容易被他人的空話迷惑，習慣透過自我分析與判斷來做決策，不會輕易被影響，富有強烈責任感，會不斷要求自己把事情做到完美，就算完成任務並獲讚美，也不會懈怠，在職場上容易成功。

第3名、水瓶座

水瓶座善於思考與創新，凡事很有主見，想法與他人不同，不容易被別人的意見左右，喜歡獨立解決事情，把問題視為責任與義務，更不會因被反對而改變自己的想法，堅信所作決策是正確的，雖然有時常被誤解，但做出亮眼成績後，會讓人心服口服。

第2名、天蠍座

天蠍座個性內向又深沉，對任何事充滿慾望，但不會輕易表現出來，獨立又有主見，遇到問題喜歡一個人思考並處理，擁有一顆堅強的心，不會輕易被打倒，人際交往上總是保持低調，與群體討論時，會毫不猶豫地站出來表達自我觀點。

第1名、獅子座

獅子座天生具有領袖氣質，自信且獨立，自我意識強烈，不喜歡被人操縱或指責，清楚知道自己要什麼，一旦下定決心，就會努力追求目標，不會被人影響，但也不太願聽取別人的意見，在群體內容易發生爭執，建議獅子座還是要換個位置替人著想。