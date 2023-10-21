53歲丁寧今年以《她和她的她》入圍迷你劇集（電視電影）女配角獎，今年她帶入圍迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎的林奕嵐以母女檔之姿一起登上金鐘獎紅毯，被蔡昌憲封為「最美母女檔」，兩人都有志一同選穿黑色系禮服現身，健身有成的丁寧還選穿側邊鏤空，前面也開大深V的禮服現身，露出傲人雙峰，超纖瘦又有料的身材成為亮點。

丁寧曾以《幸福城市》獲得金馬獎最佳女配角獎，這次再度入圍金鐘獎最佳女配角獎，讓許多人看好會得獎，台美混血的林奕嵐這次演出「小林晨曦」，在劇中表現令人印象深刻，成為最受矚目的新人。丁寧這次在劇中和許瑋甯有許多對手戲，最後和解的橋段逼哭許多觀眾，她一開始知道劇本題材就覺得很特別，也要謝謝許瑋甯總是全神貫注地投入這個角色，讓她也很快進入狀況。

林奕嵐後露美背。（圖／陳俊吉攝）

丁寧回憶拍攝時，休息時間都會彼此在彼此的位置上，盡量不互相打擾，一對戲時就努力做到最好，覺得是滿特別的合作默契，她承認那場戲連彩排時都哭到不行，「哭翻欸我們」。至於林奕嵐演出「小林晨曦」是否有壓力？她覺得拍戲的時候滿緊張，但謝謝丁寧等人的幫忙，讓她表現更好。

丁寧大秀好身材。（圖／陳俊吉攝）

前露胸、後露背的尺度大開的丁寧表示，今天早上還去健身房，別的女明星去Spa，她是去健身房，並說每次參加典禮最緊張的是珠寶，她手上戒指兩克拉，「老公買不起，用借的」。