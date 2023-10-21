義大利總理梅洛尼將於這週末任滿一年。從上任前的極右翼領袖搖身成為美國總統拜登之友，梅洛尼這一年的表現頗超出眾人預期，應要歸功於她採取中道、未走極右偏鋒。

法新社報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）上任之初很多人憂心她會把義大利帶向民粹與極端之路。但分析家們表示，就任頭12個月下來，她繳出的表現是外交政策仍保持相對傳統、與以往差別不大，內政方面則是「有點右翼卻又不至於翻天覆地」。

儘管46歲的梅洛尼過去抱持疑歐論點，但除像移民問題等為數不多的事務與德、法立場不同外，她任內仍讓義大利在歐盟內保持積極建設性角色。

她在外交上繼續力挺烏克蘭抵抗俄國，預料也將率義大利退出中國的一帶一路倡議。4年前義大利是唯一加入一帶一路的七大工業國集團（G7）成員。

維持力挺烏克蘭也讓梅洛尼今夏在華盛頓受到熱情款待，拜登還在橢圓形辦公室宣告他與梅洛尼成為朋友。

與此同時，梅洛尼在內政方面持續為選民減稅、維持對移民的強硬立場、標榜法治及弘揚傳統家庭價值，讓她所屬的政黨比以往更受歡迎。

位於倫敦智庫「歐洲改革中心」（Centre for European Reform）的高級研究員斯卡齊里（Luigi Scazzieri）表示，梅洛尼到目前之所以成功，主要靠的是採取平衡、走中道。

斯卡齊里告訴法新社：「她已能做到既被視為溫和派、能成為夥伴的一員，也能被看作是極端派。」但他懷疑梅洛尼還能保持這樣多久。

梅洛尼所屬的義大利兄弟黨（Fratelli d'Italia）創立於2012年，十多年來一直是立場傾向法西斯的極右政黨，在義大利政壇始終是個邊緣小黨，直至在去年9月的大選異軍突起。

義大利兄弟黨在去年大選得票率26%，一舉躍居最大黨，後來與薩爾維尼（Matteo Salvini）的另一極右政黨「聯盟黨」（League）、已故前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的保守派義大利前進黨（Forza Italia）共組義大利自二戰以來最右翼的內閣。

目前梅洛尼的義大利兄弟黨支持率仍維持高檔，根據YouTrend所做民調，他們的支持率超過28%。一些專家將此歸功於梅洛尼將政見兌現。

梅洛尼政府已減輕租稅、特別是為家庭減輕負擔。位於羅馬的國際社會科學自由大學（LUISS），政治系教授戴西奧（Lorenzo De Sio）表示，傳統選民向來最看重與家庭有關議題。

戴西奧告訴法新社，除減輕租稅負擔，梅洛尼內閣的經濟政策與過去的右翼內閣大致相同，「某種程度像是貝魯斯柯尼2.0」再加上比原本預期更傳統、溫和的外交政策，梅洛尼內閣不若預期般激進是很正常的事。

除在競選期間高舉家庭價值觀，梅洛尼內閣就任後也阻止地方政府讓同性伴侶登記孩子。在義大利，同性伴侶不得收養小孩或找代理孕母。

但梅洛尼不是沒有隱憂。儘管頒布一堆限制移民的法令，但來自北非與中東的移民仍持續湧入，已達去年的兩倍以上。梅洛尼允諾會改善移民問題的應對。

此外，經濟也未達到梅洛尼的理想。義大利上月調降經濟成長預測，警告赤字恐會高於原本預期。

執政的盟友也已開始向梅洛尼施壓。薩爾維尼在明年即將到來的歐洲議會選舉前，已調高他反歐盟、反移民的聲量，還說梅洛尼目前應對歐盟的方式若再看不出符合義大利國家利益，就要讓她「有感」。