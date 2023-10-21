桃園市1名繼父稱不滿繼女跟媽媽住，害他們家一團亂，2020年竟把女兒載到汽車旅館性侵，事後還跪在地上道歉。女兒隱忍數日後跟好友哭訴才東窗事發。繼父雖否認，但女兒指證歷歷，法院認為並非捏造，依妨害性自主處有期徒刑6年8月，可上訴。

法院調查，繼父和女子母親在2014年結婚，一家人同住。2020年6、7月，當時女子剛從國中畢業等就讀高中，偶爾會陪同繼父到工地協助處理雜物。女兒說，當天先到工地幫忙打掃，有叔叔發現她身體不適，爸爸就先帶她離開，沒想到是去汽車旅館。爸爸說「先在這裡休息」，自己上完廁所後，發現爸爸只穿內褲。爸爸也叫她躺在床上休息，爸爸隨後靠近並抱著她脫掉她衣服。

女兒又說，爸爸說「已經喜歡妳很久了，想跟妳做愛。」自己努力掙扎，還詢問爸爸為什麼要這樣？爸爸竟回「因為我很恨妳」，指女兒小學4年級回到媽媽身邊，害他們家一團亂。爸爸又說，之前家裡沒錢，媽媽竟稱隨便出去找人發生性行為就有錢，質疑媽媽已婚怎麼可以這樣說。最後爸爸性侵得逞，但自己也身體不適昏迷過去。只記得結束後，爸爸跪在地上道歉「我錯了，這件事情不要跟別人講」。

法院認為，女子對過程描述詳實且完整，並具體回答而清楚說明，所述情節逼真、具臨場感。若非親身經歷，難以首尾一貫、具體陳述。加上女子繪製旅館房間格局、驗傷單可證明女子證詞非任意虛構捏造。

事發後幾天，女子忍不住跟好朋友哭訴，好友利用帶女子出去玩名義協助驗傷。對於要不要告訴媽媽，女子也猶豫不決。繼父說，當天是只有開車載女兒到自己的工地，沒有載她去汽車旅館，也沒有性交。

法院認為，繼父應對女子善加照護、悉心教養，卻為滿足自己性慾，悖逆人倫、反於綱常，罔顧女子人格健全發展及心理感受，事發後未取得女兒諒解或實際賠償。依妨害性自主處有期徒刑6年8月。

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