統一獅本季台南主場最終戰賽前邀請資深媒體人馬西屏擔任開球嘉賓，他在杭州亞運期間針對古林睿煬、林安可、林子豪好表現的「評價」引發熱議，21日由他代為頒發球團客製化的逗趣經典匾額給3位球員，十分有「笑」果。

球團感謝3位球員為國出征時有好表現，今日賽前特別進行頒贈感謝儀式，送給林安可「完美90度」、林子豪「是壯不是胖」、古林睿煬「投好壯壯」特別製作逗趣經典匾額，特別安排馬西屏擔任頒獎嘉賓。

馬西屏還擔任此役的開球嘉賓，賽前由古林睿煬擔任教練，與他一起熱身、練習，馬西屏提到，小時候曾經就是棒球隊投手，上次投球應該是56年前，這次獲得邀請感到十分開心，「謝謝賽前古林睿煬陪我練習，第一次跟選手近距離互動，對他們的印象就是擁有很好的身體素質，未來相信都很有潛力。」

今日賽前開球儀式由馬西屏擔任投手、古林睿煬擔任捕手、林安可搭任打擊而林子豪擔任主場，堪稱最頂級的開球嘉賓組合，馬西屏站上投手丘告訴現場球迷將投出「反向曲球」，現場球迷掌聲如雷，他最後也精準開出漂亮好球，對於自己很滿意，還逗趣的跟工作人員建議如果獅隊有缺先發或牛棚可以考慮一下。

馬西屏也提到自己答應開球的3個原因，「自己非常熱愛棒球，再來這次亞運國手都表現得很不錯，特別是統一獅選手，想要來現場給他們加油打氣，最後就是想特別向獅隊致敬，在球隊本身爭取全年第一關鍵時刻，獅隊把陣中３位好手支援國家隊，這種精神值得給予肯定。」

資深媒體人馬西屏受邀擔任統一獅開球嘉賓。（統一獅提供）