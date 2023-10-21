嘉義市長黃敏惠參觀台北紀州庵舉辦的「嘉義文化月」展覽。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠參觀台北紀州庵舉辦的「嘉義文化月」活動中的嘉義市集。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

「嘉義文化月」活動今天在台北紀州庵文學森林開幕，展至本月31日，連結風土、文學、人文三大面向，以展覽、走讀、講座、市集等多元形式展現嘉義味，嘉義市長黃敏惠親自出席，導介嘉義風情，推展城市文化觀光。

黃敏惠朗誦陳澄波音樂劇主題曲《熱鬧滾滾的嘉義市街》歌詞，還引用文學家余光中的詩句「北回歸線是一條敏感的琴弦，因太陽回顧奏出樂音」，用文學意境喚起對城市的想像，並強調文學是維繫城市發展的重要元素和力量。

黃敏惠還說，嘉義有兩座森林，阿里山森林成就嘉義市木材產業和經濟發展基礎，而嘉義市擁有6000多座木建築因而聚合成「人文森林」，城市充滿檜木香，並演化出木都產業、畫都、管樂之都，是嘉義特有的文藝DNA。

黃敏惠期許透過文學看到不一樣的嘉義，邀請大家前往嘉義、向望嘉義，參與目前正在嘉義市舉辦的嘉義文學品牌「桃城文學什光紀」系列活動，探索文學的嘉義。

嘉義市政府文化局長盧怡君說，嘉義市「桃城文學什光紀」系列活動，主展場在嘉義市文化局圖書館一樓入口處，還有台灣圖書室、勇氣書房、島呼冊店、良昌冊店、木更、秘密客、秘書室等風格店家作為7個衛星展場，展出嘉義相關的作家作品圖像，呈現城市浪漫與魔幻，微涼的10月適合來嘉義文學旅行。

嘉義縣副縣長劉培東、作家鄭順聰、林央敏、唐捐、晏山農、李赫、陳俊文、林斯諺、遠流出版公司董事長王榮文等20多位出身嘉義的藝文人士都參加此活動。

現場有「嘉嘉Joy」市集，包括林聰明沙鍋魚頭、奮起湖米餅、一品咖啡莊園、義興嘉釀等30攤嘉義知名美食及在地青創品牌餐飲、文創風格小店。