2024總統大選「在野整合」仍未有共識，藍白雙方為共推候選人的方式暫陷入僵局。侯友宜競辦新聞組副召集人錢震宇昨(20)日透露，民眾黨不接受民主初選，堅持比民調，是擔心國民黨動員能力太強，還爆出「柯文哲在高雄廟口造勢，人數比柯志恩選市長時少一半」。網友對此說法反應兩極，「民眾黨動員一定輸，這很正常」，或批評藍營「好強好強，單獨過半一定沒問題吧」，但也有人直言，「投票就是最大動員」、「投票也是靠動員」。

侯友宜競辦新聞組副召集人錢震宇20日接受廣播節目《飛碟早餐》專訪，表示白營不敢民主初選，可能是擔心國民黨動員能力太強，才堅持比民調。錢也透露，「柯志恩先前說柯文哲在高雄三鳳宮的廟口造勢，比她在選市長時人數少一半 ，舉此例只是想告訴民眾，柯志恩在高雄的實力都比柯文哲大，所以柯文哲其實也明白， 單靠自己的力量很難選上總統」，還提到上週侯友宜新北造勢動員出５萬人的狀況。

但錢鎮宇對於藍白合仍持樂觀態度，且若以促成藍白合作為唯一目標 ，國民黨仍能繼續給出籌碼，不必假設藍白合作破局，也不可能辜負6成民眾對藍白合的期待 而不跟白營合作，還是要盡最大努力促成雙方合作。

相關新聞被轉貼到PTT上引發討論，有網友坦言，「民眾黨動員一定輸，這很正常，才成立不到四年的小黨，動員當然輸百年大黨」、「簡單一句，就是被人看破手腳」、「動員力那麼明顯的弱點，當然要打」、「4%慘案 716慘案」。

但也有網友不滿藍營，「好強好強，單獨過半一定沒問題吧」、「這麼強就自己選就好了」、「所以侯辦承認民主初選就是看動員嘛」、「本來都大家在覺得國民黨陰招，侯辦自己承認是在幹嘛」。

不過網友也點出關鍵，「從公投來看綠營基本盤就是高過藍營，所以總統選舉藍營除了一對一以外還要整合其他在野勢力」、「投票也是靠動員不爽你不要住民主國家」、「投票就是最大動員啊」。