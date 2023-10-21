邵雨薇在片中飾演職場得意的完美女主播，和擅長應對男人的蛇蠍女林美秀諜對諜。（高雄電影節提供）

2023高雄電影節今（20日）晚在高雄內惟藝術中心播出「神秘場」，導演宋新穎攜女主角邵雨薇出席《惡女》映後座談，邵雨薇在片中有不少破尺度情慾戲以及個性轉換，她坦言因自己性格是強迫症，剛看到劇本時內心天人交戰非常久，直呼要演出如此有挑戰性的角色會把自己搞瘋。導演宋新穎表示，《惡女》林美秀的角色是參考2009年震驚日本的「木嶋佳苗連續騙婚殺人詐財事件」，主角正是一位靠高超廚藝、言語及性愛技巧迷倒男人的普通女性，而該片再加上邵雨薇看似事業愛情兩得意的角色設定，深刻著墨女性議題。

邵雨薇在《惡女》中飾演職場得意的完美女主播「立美」，和擅長應對男人的蛇蠍女「秀蘭」（林美秀飾）諜對諜，邵雨薇表示，林美秀正是給她鑰匙、開啟她心中慾望的人，「立美是不會取悅自己的人，秀蘭教我怎麼跟男人相處、順著男生的毛摸，她讓我知道如何取悅自己、讓自己快樂」，林美秀在片中甚至送情趣內衣給邵雨薇，促使邵雨薇在浴室裡自慰戲的發生，「我覺得她給我一個神秘又很有吸引力的內在啟蒙」。該場自慰戲其實是邵雨薇在前期討論劇本時主動要求加的，導演宋新穎也認同，表示有了那場戲讓後面與鳳小岳、曾少宗的床戲更畫龍點睛，也讓立美的轉變更加合理。

宋新穎分享，《惡女》是她2007年就想拍攝的作品，在動畫《幸福路上》入圍釜山影展動畫長片等榮耀後，她經歷疫情、母親過世，最終還是想回到台灣觀眾，「有人問我想不想出書或其他創作，我說我想做《惡女》，我覺得作為女性觀眾，台灣缺乏大女主作品，不管是市場潮流、喜好、意志，我覺得我手中最適合拍的就是《惡女》」。

不過邵雨薇剛看到劇本卻是相當糾結，當時甚至沒有想要馬上試鏡，「對我來說是很大挑戰，我性格是強迫症，我要做這個角色，一定會把自己弄瘋掉，後來先試、跟導演聊了，覺得好像還有很多東西可以發掘，所以想一起創作」。對於找邵雨薇來擔任女主角，宋新穎卻說「我先打我一巴掌」，原來是當初被推薦找邵雨薇試鏡時，她質疑「邵雨薇？那個漂亮女生？她可以嗎」？坦言對她來說邵雨薇就像偶像劇女主角，「casting當時跟我說，她最近很棒，你試試看，老實說試鏡的人很多，沒想到她很驚艷，試鏡完就覺得非她莫屬」。

宋新穎認為電影是想討論刻板印象，她卻落入了好像很甜美的女生不會演電影的窠臼，邵雨薇有感而發道，「我一直都覺得女生容易有點不喜歡我，但反而一些貴人都是女生」，她表示最近常和女導演合作，都是試戲後決定由她演出，大家共同的疑惑都是「她可以嗎」？直到試戲後證明了自己可以，自嘲「像我有一個朋友說，第一次見到我以為聲音高八度，結果一開口，怎麼這麼man」。和女導演合作讓邵雨薇相當自在，坦言跟女性導演合作更安心，不會很衝撞的感覺，「可能是我自己的結界，跟女導演可能比較溫柔，共同創作的感覺比較強，女生更了解女生，視野也比較接近」。