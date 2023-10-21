第58屆金鐘獎延續去年制度，今年同樣將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月20日和21日舉辦，昨日節目金鐘幾家歡樂幾家愁，而今日戲劇金鐘由鍾欣凌獨挑大樑，相當有新鮮感令觀眾特別期待。「聖筊夫婦」劉冠廷合體孕妻孫可芳手牽手走紅毯，兩人還要角逐迷你男主角、女主角獎項，已經結婚、懷孕只差敲鐘就能三喜臨門。

劉冠廷和孫可芳愛情長跑15年，不久前宣布登記結婚喜訊，沒多久又驚喜公開懷孕喜訊，今日兩人甜蜜手牽手一起走紅毯，還在星光大道主持人楊小黎鼓吹下，大秀愛的抱抱加上深情對望，讓全場氣氛一度嗨到最高點，觀眾全被閃得不要不要。

劉冠廷與孫可芳都有入圍迷你劇集男主角和女主角，在結婚、懷孕後準備三喜臨門。（圖／陳俊吉）

孫可芳和劉冠廷到受訪區，收到一片恭喜聲，孫可芳笑說：「好像婚禮喔，還是就這樣？」；孫可芳肚子微微隆起，她說懷孕後胃口還是很好，目前已經胖了五公斤，還被醫生警告食慾有點太好了。

被問是不是因為懷孕才求婚？劉冠廷急著否認說，是求完婚才決定要有小孩。兩人還原當時驗孕狀況，孫可芳在婦產科驗尿準備驗孕，傳訊給在外等待的劉冠廷說：「有了。」讓他一頭霧水反問：「是有驗尿還是有寶寶？」反應非常可愛。

而孫可芳今天還是腳踩高跟鞋，昨天劉冠廷還跟寶寶溝通：「你明天要貼媽媽肚子貼緊緊喔。」孫可芳笑說他就是把老公當拐杖扶。

金鐘58今年也將典禮分成電視節目和戲劇節目兩天舉辦，本屆視帝和視后角逐相當激烈，還有戲劇節目獎入圍的有《牛車來去》、《台灣犯罪故事》、《我願意》、《村裡來了個暴走女外科》、《模仿犯》，每一部話題度都超高，也都被視為敲鐘大熱門。典禮中有2段表演節目，其中將由實力女唱將彭佳慧演唱5首入圍戲劇原創歌曲，令歌迷相當期待。