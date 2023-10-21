國道三號雲林斗六路段，今天（21日）早上9時許，發生遊覽車與自小客車擦撞事故，造成4人傷重死亡、22人輕傷。警方表示，遊覽車陳姓司機疑變換車道不當導致事故，將依過失致死送辦。

遊覽車乘客搭載的人是新竹耀群科技公司員工及眷屬40人，連同駕駛、導遊42人，準備要去劍湖山世界，距離下交流道僅剩7公里卻發生重大車禍，事故發生時，大多數都在睡覺，突然感覺撞擊2次，後座衝擊力尤其大，因反應不及摔落車地板至少有22人，受到挫傷、擦傷，其中員工家屬母子2人，與遊覽車擦撞的自小客車2名乘客，均傷重送醫不治。

國道警表示，車禍發生在今天上午9時42分許，初步調查疑遊覽車變換車道不當，撞擊到轎車，又撞擊到外側護欄，事故造成遊覽車上一對母子死亡、轎車內2人死亡、22人輕傷。

根據警方調查，遊覽車是2012年出廠，該輛車曾有6次違規，司機陳文貴曾有10次違規紀錄，無酒駕紀錄。經酒測駕駛沒有酒駕，但根據遊覽車上的乘客表示，司機沿路都有按喇叭超車的行為，待行車紀錄器判讀結果出爐才能清楚確切肇事原因，先將陳姓駕駛依過失致死罪嫌移送法辦。