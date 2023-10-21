國民黨總統候選人侯友宜20日晚間於台中舉辦「挺侯」造勢大會，台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜站台。其中韓國瑜表示，「我不要你們支持侯友宜，我要你們觀察侯友宜，『漢子變流汗』，因為大家忘記他有很多優點，說話不會講，講到最後優點不見了」。前立委郭正亮表示，當韓國瑜喊出大家不要支持侯友宜， 他嚇了一跳，後來才知道那是演講術。

針對20日侯友宜的造勢場，郭正亮今(21日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這應該是侯友宜的場，結果都是韓國瑜的新聞。看到韓國瑜喊大家不要全力挺侯友宜， 他嚇了一跳，後來才知道那是演講術。韓國瑜後來不斷講出侯友宜個人的優點，最後還講出一句金句「柯文哲看過最多生死，郭台銘看過最多錢，賴清德看過最多貪官，侯友宜看過最多生死交關」，這段話是非常厲害的演講術，可惜不是侯友宜講的。

郭正亮接著指出，辦這種活動，侯友宜的幕僚要幫忙找金句。未來還有很多場。演講場主戲還是要回到候選人身上，這要做一些刻意的安排。

郭正亮表示，聽說韓國瑜都會去桃園、高雄場，這對侯友宜是加分，表示韓國瑜真的會挺侯友宜。