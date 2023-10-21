詐騙猖獗，交通違規單簡訊詐騙又翻新！高雄區監理所近日被詐騙集團冒用監理服務網，以簡訊通知民眾有違反道路交通管理事件，並以即將過線上處理期限釣魚被害人，由於詐團留下監理所正確電話，只要撥打接通，通常經被害人詢問後就能阻斷詐騙行為，交通局裁決中心及高雄監理所近日每天已接獲不少人詢問，呼籲民眾千萬別受騙。

高雄市日前有民眾收到「監理服務網」的簡訊，內容顯示您違反道路交通管理事件，即將過線上處理期限，請於10月／18日之前盡快處理https://cutt.ly/twgov，該民眾因把握沒有違規事件，但因收到簡訊日就是處理期限日，於是打電話到高雄區監理所洽詢，才知道是詐騙簡訊。

監理所表示，近日交通局裁決中心及高雄區監理所已接獲不少民眾來電洽詢，由於詐騙集團留下正確的電話號碼，亦即詐團抓住被害人心態，因監理所忙碌時期電話難接通，會跳入語音留言系統，讓被害人誤認是監理所發出的簡訊，加上收到簡訊日就是線上處理期限日，有被害人就會因而點進詐團留下的網址，因此上當。

高雄市區監理所表示，該所只會發出汽車燃料使用費附帶車牌號碼（部分隱碼）的簡訊通知，且為防一再發生的詐騙簡訊，今年開始發出的簡訊已不再附上網址，讓民眾自己去上網搜尋。

監理所一名資深人員表示，民眾過去以gov.tw來確認政府的官網，這次詐騙的簡訊以twgov顯示，將gov放最後，讓民眾誤認是政府網站，相當奸詐，且這次「監理服務網」簡訊是最新詐騙手段，以往沒用過，呼籲民眾，違規單不會用簡訊方式處理，接到有疑慮的簡訊要再三查證，才不會陷入詐騙集團的陷阱。