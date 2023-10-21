2023年10月21日新北市／其中一台改裝機台供奉電影「咒」的神祇「大黑佛母」。（新北市淡水警分局提供／呂健豪新北傳真）

新北市淡水警分局6日破獲2家改裝娃娃機台的賭場，共查獲36歲林姓及31歲江姓場主在內，連同台主、工作人員及賭客共10人，不法所得41萬餘元、機檯IC版28片，其中一台機台還改裝成電影「咒」當中的神祇「大黑佛母」，不過被警方查獲後，除賭客依社維法裁罰外，其餘相關工作人員被依賭博罪移送，要面臨刑責，瞬間被成「大悲咒」。

警方日前接獲友善通報網情資，稱淡水新民街的娃娃機店有聚賭情事，警方立即展開多日蒐證，發現這2家店位於真理大學旁，希望藉地利之便吸引大學生消費，店家後方有隔間暗房藏有賭博機台，進出均有監視器監看，業者利用LINE群組邀約熟客，取得門鎖密碼進入暗房聚賭，規避警方查緝。

蒐證完備後，警方於6日清晨2時前往攻堅，當場查獲場主36歲林男、31歲江男等2名場主、20歲鄭男、32歲吳男、32歲林男、44歲洪男4名台主、19歲工作人員廖男及18歲李男、18歲林男、24歲黃男等3名賭客共10人。

據了解，業者將娃娃機台的爪子改裝成磁鐵，磁吸機台裡的壓克力磚，壓克力磚裡裝有數顆骰子，每次把玩以100元到200元不等，賭客利用磁鐵將壓克力磚吸起落下，壓克力磚裡的骰子同數（色）對照業者的獎金明細，最高可獲得20萬元獎金。

警方搜索過程中，發現其中一台改裝機台竟供奉電影「咒」的神祇「大黑佛母」，骰子數字變換成八字咒語，賭客下注前都會誠心膜拜，希望好運當頭贏得大筆獎金，不過這樣的陳設，也考驗賭客的膽量。

淡水分局表示，賭博電玩行業藏污納垢衍生許多社會治安問題，警方後續會啟動第三方警政，報請市政府撤銷該場所商業登記執照，並針對可能出現不法的賭場加強查處，強化推動「社區警政再出發」及「清源專案3.0」工作，以打造安居樂業的環境。