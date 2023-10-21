第58屆金鐘獎頒獎典禮今（21日）於國父紀念館盛大舉行，本日公布戲劇類得獎名單，角逐金鐘視后的安心亞，身穿深色的超閃禮服，辣露胸前和美背，連側乳刺青都一覽無遺，放話要搶下「紅毯第一美」！

安心亞以《牛車來去》問鼎金鐘視后，將與《村裡來了個暴走女外科》蔡淑臻、《台灣犯罪故事─出軌》林予晞、《台北女子圖鑑》桂綸鎂以及《我願意》高慧君競爭，各個都實力堅強，堪稱死亡之組。

安心亞亮麗出席金鐘獎。（圖／陳俊吉攝影）

安心亞先前就放話要當紅毯第一美，稍早她現身金鐘獎，身穿深色亮片長禮服，襯托雪白又有光澤的肌膚，胸前深U設計小露事業線，想不到背面亮點更大，安心亞露出側乳刺青和無瑕美背，性感又不失優雅，讓現場民眾看得目不轉睛。

安心亞辣露側乳刺青。（圖／陳俊吉攝影）

星光大道主持人蔡昌憲看到安心亞，馬上誇讚「人美衣服也美」，問她是否想爭奪紅毯第一美？安心亞自信地回：「是！」不難看出她的企圖心；被問到演戲、主持和唱歌哪個最有挑戰？安心亞回應：「演戲最難，很多角色還沒嘗試過。」

安心亞彎腰露出事業線。（圖／陳俊吉攝影）

安心亞曾預言米可白會穿透明裝，一聽說她穿很辣，馬上笑問：「全透明嗎？那就好！」被問到為了這套禮服做了那些保護措施，安心亞說：「不能駝背，駝背就會穿幫！」並透露今天都不吃東西，紅毯走完就可以吃飯，典禮會換另一套禮服。安心亞今天露出美背，透露一直都有保養背，一直滿喜歡的，想說這次露個背好了，「怕大家不知道我的背很美」，還開玩笑自誇上半身裸體滿美的，「造型師看過」。