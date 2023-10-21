由高雄市府經營市立聯合醫院，因不堪每年虧損1億，於昨日宣布自明年起委託高雄榮總經營，仍維持公辦公營特性，並透過高榮資源提升醫療品質。高榮院長林曜祥強調，聯合醫院現有員工權益並不會有任何的影響，會投入各項資源照顧更多民眾健康。

高雄市立聯合醫院，將於明年1月1日起，由高雄榮總受託營運。高市府衛生局說明，聯合醫院重要科別如神經外科、心血管外科、胸腔外科、小兒外科缺乏醫師，免疫風濕科目前無醫師、腎臟科也僅剩一名醫師，必須仰賴其他醫院支援，加上每年維持營運約虧損1億，必須從市府挹注才能平衡，因此將與民生醫院、凱旋醫院、中醫醫院同樣委由民間經營。

聯合醫院由高榮經營後，將保留公營醫院任務如緊急應變、公衛防疫等任務，並擴建醫療大樓，引進更先進醫療設備，落實醫學中心醫師訓練、醫師人力也可與高雄榮總流通，也補足提升專科醫師人力，將可提供就近提供醫學中心等級醫療品質照顧。

高榮院長林曜祥表示，高市府已於110年1月商調高榮健康管理中心醫師馬光遠接任院長，逐步導入高榮各項管理措施與人才，逐漸擴大服務量能，也陸續改善聯合醫院的老舊建築與設備，未來正式經營後，更能導入高榮先進醫療資訊系統及智慧醫療服務提升效能，讓社區民眾可以就近享有醫學中心等級的高品質照護。

林曜祥強調，現有聯合醫院員工權益並不會有任何的影響，雖引進高榮管理制度對會有需要適應的地方，希望透過高雄榮總、市立聯合醫院以及高雄市政府衛生局的共同努力，讓聯合醫院脫胎換骨，照顧更多民眾的健康。