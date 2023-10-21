桃園市唯一原住民自治區復興區長游正英8月間病逝，桃園市選舉委員會訂於10月21日辦理缺額補選，由4月辭去原住民族委員會副主委的蘇佐璽、國民黨山地原住民市議員陳瑛及前復興區長曾志湘，3強角逐復興區長之位，今開票由蘇佐璽勝出。在地人士分析，蘇佐璽有3大優勢，政治新人、政見清楚且曾任校長，其中擔任校長時表現優異，更是大大加分。

復興區第3屆區長缺額補選於今天下午5時順利完成開票，桃園市選舉委員會統計， 復興區現有人口1萬3095人，其中具投票資格者為1萬195人，本次缺額補選投票人數有5149人，投票率為50.51％，開票結果蘇佐璽獲得2372票、陳瑛1634票、曾志湘1103票，由蘇佐璽當選。

復興區長游正英在8月6日因病去逝，其職務目前由復興區公所秘書謝宇軒代理，蘇佐璽、陳瑛及曾志湘3人近期勤跑復興區辦理政見說明會、造勢活動及掃街拜票。現為市議員的陳瑛原呼聲最高，外界認為最有望當選不過卻意外落馬；對此在地人士直言，陳瑛擔任多屆市議員、曾志湘也曾任復興區長，但都沒有讓復興區有明顯改變，因此復興區有共識要選新的人選。

出生於復興區的蘇佐璽是泰雅族的一員，過去從窮苦學生一路熬過來，他相信教育能夠翻轉階層，過去在教育界服務近30年，現在已是桃李滿天下。蘇佐璽去年獲民進黨徵召參選失利，後擔任原住民族委員會政務副主委，這次改以無黨籍投入復興區長補選。復興區原為藍天，不過現在由親綠的蘇佐璽當選，離2024總統、立委選舉剩不到3個月，難保不會對投票傾向造成衝擊，將成為藍營的難題。

「這次沒有政黨的奧援、沒有大咖人物站台！」蘇佐璽說，靠著自己與團隊的努力，我們真的做到了，團隊在這段時間承受很大的壓力，終於贏得勝選，會持續為家鄉努力打拚。

以得票狀況來看，蘇佐璽在長興里、澤仁里及奎輝里獲得壓倒性票數，其他里也有小贏的情形。長興里里長黃民直呼「蘇佐璽是長興里出身的人才，在地一定支持！」。

奎輝里里長李香蘭指出，蘇佐璽的政見以清楚寫出各產業未來的願景、將推動科技等，非常吸引區民，而且擔任介壽國中校長時表現可圈可點，這次有許多孩子已有投票權，紛紛站出來支持曾經的校長。澤仁里里長陽國禎也贊同該說法，蘇佐璽擔任多年校長，對原民孩子的好大家有目共睹，希望他落實政見並用行動繼續爭取復興區民未來的支持。