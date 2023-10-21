「永遠的班長」庹宗華近年復出拍攝不少作品，例如超紅電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，今年他以《模仿犯》入圍金鐘獎戲劇節目男配角獎，稍早他帶4歲兒子登上紅毯，可見遺傳了爸爸帥氣外型，只是61歲的庹宗華和兒子差了57歲，過去他曾透露兒子竟不叫他爸，叫他「阿公」，令他哭笑不得。

庹宗華過去和吳倩蓮曾論及婚嫁，但最後無疾而終，後來他與小他15歲大陸老婆陳思結婚，生下兩女，2015年卻宣告離婚，去年庹宗華承認梅開二度，和印尼籍老婆再婚，並已生下一子。他曾受訪表示，過去因為工作和前妻聚少離多離婚，再婚後選工作更加謹慎，若真要到遠地拍戲，會帶妻兒一起去。

庹宗華首度帶4歲兒子現身。（圖／陳俊吉攝）

陳博正。（圖／陳俊吉攝）

庹宗華分享，兒子跟他差了57歲，卻相當人小鬼大，有次竟問庹宗華：「你是我阿公嗎？」庹宗華回應：「不是，我是你爸！」童言童語讓庹宗華笑開懷。今庹宗華帶兒子上紅毯，可見小小年紀的他害羞在鏡頭前喊：「加油」。曾說不會帶4歲兒子出席的庹宗華，意外帶4歲兒子走紅毯，他表示，「帶他來是很重要的回憶，人生路上對他、對我都是一樣，帶他來一起玩，他很開心」，而看爸爸受訪也全程笑瞇瞇不怯場、還跟記者揮手。

邱偲琹秀好身材。（圖／陳俊吉攝）

此外，邱偲琹以《模仿犯》入圍戲劇節目女配角獎，今她穿湖水綠禮服現身，胸口開兩大洞，胸前露出一片肉色，好身材一覽無遺，問她在戲中的戲份很慘，有沒有做惡夢？邱偲琹笑說讓自己快速走出來的方式就是休息時間看《蠟筆小新》，以快速抽離角色。