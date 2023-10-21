第58屆金鐘獎「戲劇類」於21日登場，延續去年節目類、戲劇類分開舉辦的做法，並以「碰撞．希望」為主題，令許多觀眾備受期待，除了得獎名單以外，明星們在紅毯上的造型成焦點之一，其中出演《人選之人》的女星王淨以一襲橘紅色貼身禮服現身，辣翻現場。

《人選之人》的女星王淨以一襲橘紅色貼身禮服現身秀出火辣的S曲線，轉身竟然驚見背部挖空，露出大片雪肌，頓時辣翻紅毯。王淨受訪時表示劇本很棒，閱讀時不難去揣摩角色的狀態與心境，王淨也表示拍戲時有一幕是她在天橋上發傳單，有路人認出王淨，以為她轉行了。

王淨禮服相當貼身。(圖/陳俊吉)

剛從日本回來的王淨，表示昨晚睡的滿好，對於得獎會不會緊張？她則說：「我比較怕走紅毯會出事，好險剛剛都很ok，想像自己是女明星的感覺順利走過。」正在南部拍戲的男友曹佑寧有沒有幫忙加油？她甜笑說2人昨晚有小聊一下，「他知道我容易緊張，所以有特別跟我說不要緊張」

王淨表示「好餓啊！今天有吃而且吃滿多的，因為我一緊張，消化系統就很快，把早上、中午、下午吃的東西都消化完了。幸運物沒有。來之前有吃小熊軟糖」。她說昨天從日本回來，一回家就躺平，男友曹佑寧現在人有點遙遠、不在台北，有隔空擁抱。

王淨片中與飾演政治高層的戴立忍有婚外情，遭到對方欺騙後，不斷爭取個人權益，除了展現堅毅的一面，最後面對阿公的柔情也令人動容。而劇集《人選之人-造浪者》也獲得14項提名，其中宣布加入總統大選的賴佩霞入圍了迷你劇集（電視電影）女配角獎，是否能得獎格外受到矚目。