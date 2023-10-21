游顥根據民眾提供對手蔡培慧集集鎮競選總部成立大會上影片，指控對手講他競選經費涉及來自中國說法涉及公然誹謗，要求道歉否則提告。游顥提供

國民黨立委參選人游顥痛斥「民進黨不抹黑就不會選舉！」游顥提供

游顥也指控蔡培慧將許淑華立委任內爭取的高鐵田中支線等建設收割成自己政績根本就是欺騙鄉親選票。游顥提供

選戰倒數85天，南投縣第2選區立委選情持續升溫。國民黨立法委員候選人游顥21日針對民進黨現任立委蔡培慧集集競選總部成立時，竟公開聲稱「游顥競選經費涉及來自中國」，怒嗆對手「鬼話連篇」，3日內不公開道歉就提告！

游顥指出，民進黨總統參選人賴清德與立委蔡培慧集集鎮聯合競選總部昨天成立，集集鎮聯合競選總部主任委員陳昭煜竟公開在台上指稱「游顥競選經費涉及來自中國」」，他痛斥對手根本「滿口胡說八道」、「公然毀謗」，並強調該行為全程已有目擊者錄影存證，要求蔡培慧與陳昭煜10月23日前道歉，如不道歉他就正式提告。

游顥說，本月11日蔡培慧女士先是召開記者會，無證據公然無捏造他接受澳門落地招待情事，開完記者會後就避而不談，他氣憤表示，對方至今仍拿不出任何事證，完全無證據就憑空捏造一個選舉招待，這種事前不查證，事後不負責的作法，根本「意圖使人不當選」，毫無做立委的資格！

澳門落地招還不見說明，昨天蔡培慧陣營於集集鎮民生路舉辦民進黨總統參選人賴清德與立委蔡培慧集集鎮聯合競選總部成立大會，擔任蔡培慧集集鎮主任委員的陳昭煜發言又見人身攻擊，「以抹黑手段指稱游顥競選經費涉及來自中國」，他痛斥完全就是滿口胡說八道，公然毀謗，他對此行為感到已非深表遺憾可形容，而是為身為南投人感到可恥！

「民進黨不抹黑就不會選舉！」游顥說，自去年南投縣長選舉到今年立委補選，南投縣幾次負面選舉的候選人主角都是蔡培慧，「蔡培慧就是讓南投烏煙瘴氣的罪魁禍首，屢勸不聽、屢教不改，肆無忌憚、毫無羞恥心！」

游顥並指，「高鐵彰化站與台鐵田中站轉乘接駁計畫 (田中支線)，及「集集支線基礎設施改善計畫」，是108年時任立委許淑華爭取，前縣長林明溱提報，並非蔡培慧爭取來的，但如今卻收割成她個人政績，騙取南投鄉親的選票，要求蔡培慧「要包裝自己也請適可而止！」

對游顥指責，蔡培慧表示，游顥與中國的關係及落地招待是民眾提出的質疑，她建議游議員才應該要向大眾解釋清楚，回應民眾對他的疑慮。