國道三號雲林斗六路段，今天（21日）早上9時許，發生遊覽車與自小客車擦撞事故，造成4人傷重死亡、22人輕傷。倖存乘客表示，遊覽車司機沿路按喇叭超車，「感覺很晃、很不穩」。

遊覽車乘客搭載的人是新竹耀群科技公司員工及眷屬40人，連同駕駛、導遊42人，準備要去劍湖山世界，距離下交流道僅剩7公里卻發生重大車禍，事故發生時，大多數都在睡覺，突然感覺撞擊2次，後座衝擊力尤其大，因反應不及摔落車地板至少有22人，受到挫傷、擦傷，其中員工家屬母子2人，與遊覽車擦撞的自小客車2名乘客，均傷重送醫不治。

根據遊覽車上的乘客表示，事故發生前，遊覽車司機沿路都有按喇叭超車的行為，「感覺很晃、很不穩、一直在超車」，但當時大多數都在睡覺，當時還好有繫安全帶，但沒有目擊事故發生當下。

乘客也說事故發生後，沒多久就聽到後方傳來男童父親的嘶吼聲，「但情況心裡大概有個底」，不過不敢回頭看，就趕快循著安全門方向逃生，不曉得是甚麼原因，安全門打不開，最後只好從司機座位處脫困。

遊覽車陳姓司機事後坦言，當時自己開快車，「車速是有一點快，有時超過110公里」，也說，當下因為要超車不慎才釀禍。但詳細事故原因仍有待警方進一步調查釐清。警方事後將陳姓司機依過失致死罪嫌移送法辦。