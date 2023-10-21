2023全國運動會今天下午在大台南會展中心舉行開幕典禮，主辦下屆全運會的雲林縣不僅動員人數最多，行進間還帶來精彩的武術快閃表演。（洪榮志攝）

2023全國運動會今天下午在大台南會展中心舉行開幕典禮，主辦本屆全運會的台南市壓軸進場時，展現主場優勢，贏得最熱烈的掌聲。（洪榮志攝）

2023全國運動會今天下午在大台南會展中心舉行開幕典禮，22縣市運動員魚貫進入會場時，行政院長陳建仁逐一鼓掌、揮手與台下的運動員們互動。（洪榮志攝）

2023全國運動會在台南登場，1萬2000名各縣市運動好手齊聚競技。今天下午在大台南會展中心舉行開幕典禮時，22縣市的運動員魚貫進入會場。其中，主辦下屆全運會的雲林縣不僅動員人數最多，行進間還帶來精彩的武術快閃表演，拉抬現場氣氛；本屆主辦的台南市壓軸進場時，更展現主場優勢，贏得最熱烈的掌聲。

全運會開幕典禮由行政院長陳建仁主持，各縣市代表隊運動員繞場通過主席台時，隊旗均向前傾斜45度，由領隊行舉手禮，其他運動員則向主席台擺頭行注目禮或揮手、揮帽歡呼致意，陳建仁也逐一鼓掌、揮手與台下的運動員們互動。

由於大會規定只有下屆全運會主辦縣市可以行進間表演，因此雲林縣特別動員大約50人，除了在進場時進行武術表演之外，也拉布條預告即將主辦下屆全運會，聲勢格外浩大。壓軸進場的台南市代表隊，由本屆籌備會執行長、市府體育局長陳良乾領隊，儘管沒有表演，但仍獲得如雷的掌聲。

本屆全運會籌備會召集人、台南市長黃偉哲表示，此次全運會籌備處特別邀請金獎製作團隊，由台灣首位進入太陽馬戲團擔任主要舞者的張逸軍擔任總導演，攜手打造蘊含400年文化底蘊的「歡迎入城」意象，除結合上百位台南在地表演團隊，也邀集眾多國際級表演藝術菁英。

黃偉哲還說，整個開幕典禮以「台南400年」為設計主軸，從台南原生族群的生活與傳說一路開展，連結大航海時代，讓世界認識台灣，進而帶出府城的水文歷史與重要民俗慶典等，透過表演與儀式的結合，讓運動員們感受台南400年的人文能量，並以聖火作為祝福的印記，以古老的文化內蘊，延續一代又一代的生命力。

陳良乾也指出，表演團隊呈現橫跨三維空間的極致舞台美學，奇幻地呈現古城大秀，並應用大台南會展中心廣闊的全平面場域空間，打破往年運動會開幕典禮制式視覺，以「歡迎入城」為設計概念，突破空間限制，打造沉浸式的大型古城劇場，進入400年前的文化之城，展顯台南古都濃濃的歷史氣氛，還融合科技投影技術、高空及馬戲特技，帶領觀眾穿梭台南400年，讓開幕典禮格外精彩。