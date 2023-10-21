第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（21日）舉行，星光大道由楊小黎搭檔蔡昌憲，入圍視后的蔡淑臻以一襲黑色禮服走上紅毯，胸前開大深V設計，讓渾圓雪乳和深邃事業線一覽無遺，邊走還邊晃動，性感十足，引來現場尖叫聲連連。

蔡淑臻和《村裡來了個暴走女外科》中的鮮肉男友朱軒洋一起走紅毯，以一身深V公主禮服現身的她，半球全露，是否擔心曝光？她笑說：「不會掉出來。今天都沒有吃。」至於幸運物，就是她身邊的朱軒洋。

她曾說過沒有朱軒洋聯絡方式，這次邀約是透過製作人詢問，「我請製作人幫我問，要不要一起走紅毯，我不敢自己問，怕被拒絕，朱軒洋立刻答應。」他一襲皮衣皮褲還露腰，笑說：「這樣比較透氣。」是否之後可以留電話給蔡淑臻？他不改酷樣：「好啊～好啊。」讓全場大笑。

蔡淑臻和朱軒洋。（圖／陳俊吉攝）

蔡淑臻之前靠著《噬罪者》，奪得戲劇節目女配角，演技早有目共睹，這次在《村裡來了個暴走女外科》中不計形象的演出，讓她入圍戲劇節目女主角獎，將和《台北女子圖鑑》桂綸鎂、《我願意》高慧君、《牛車來去》安心亞、《台灣犯罪故事-出軌》林予晞競爭。

本屆戲劇類典禮主持由鍾欣凌獨挑大樑，表演嘉賓找來金曲歌后彭佳慧和躍演劇團攜手演員范宸菲，以音樂劇方式演出。而入圍獎項更是競爭激烈，《模仿犯》以17項提名，打破去年「茶金」16項入圍紀錄，是本屆金鐘獎入圍最多的戲劇。