YouTube百萬網紅「Cheap」19日在Podcast節目《斐姨所思》中說，相對於過去可以取笑前總統馬英九，現在罵民進黨變得非常可怕，甚至有可能被抄家，更兇的是他們義勇軍、他們側翼媒體，怒批是「豬隊友側翼」，引發熱議。媒體人黃揚明表示，過去馬英九被罵的亂七八糟，但卸任影片說「我不是馬腦水母」幽默回應外界批評，但現在號稱「民主進步」的民進黨卻不能忍受監督政府的言論。

黃揚明今在政論節目《週末大爆卦》表示，Cheap算是歷史型、知識型的YouTuber，不可能是深藍、兩岸統一的立場，且Cheap大約40歲，算是「天然獨」世代，原生的網路世代，吸取資訊的方式跟年長一輩不一樣，而且從小體會到的就是「民主、總統民選、言論自由」的氛圍，對於政府施政弊端不會避諱，有話就會直接講出來。

黃揚明說，Cheap提到馬英九曾被經濟學人說是笨蛋，網路上也很多笑是「馬邦伯」，但當時沒有人會因此被社維法移送，藍營也幾乎沒有人在網路上出征。

黃揚明也提到，馬英九在卸任那一年釋出的卸任影片，還自嘲說「我不是馬腦水母」，馬英九是有幽默感的，雖然知道自己被罵的亂七八糟，但最後用幽默的方式回應大家，「你們的批評我是有聽到的」。

黃揚明也直言，為甚麼現在號稱「民主進步」的民進黨，卻沒有辦法忍受監督政府的言論？動不動就講說「造謠」、「認知作戰」、「中共同路人」，連過去支持民進黨的網紅丁特和Cheap都會被攻擊，Cheap也該學丁特一樣發一篇聲明「在台灣言論自由，僅限監督民進黨以外的政黨」。