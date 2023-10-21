巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列爆發激烈軍事衝突，加薩走廊百姓連日壟罩在以色列圍困與空襲恐懼之中，加薩市一所醫院周二（17日）遭遇戰火襲擊，奪走幾百條人命，引發國際社會嚴重譴責，哈瑪斯與以色列軍方彼此互控罪魁禍首。繼美方日前據五角大廈情資稱醫院爆炸並非以色列所為之後，法國軍情局周五（20日）也表示，現場證據顯示幕後黑手並非以色列，很可能是巴勒斯坦武裝團體失誤所致。

綜合路透社、法新社周五報導，法國軍事情報局（DRM）說，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）考量雙方說法大相逕庭，因此要求DRM公開加薩走廊北部加薩市（Gaza City）阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）爆炸事件的調查內容。DRM通常不會發布這類訊息，周五發聲實屬罕見。

巴勒斯坦官員日前表示，這起爆炸慘案導致471人喪生，另有300多人輕重傷。路透社周四讀到的美國非機密文件顯示，美方研判這起事件責任不在以色列身上，死亡人數估計100至300人。DRM拒絕評估死亡人數，但表示從爆炸威力估算人數應該少於471人。

加薩走廊北部阿里阿拉伯醫院17日遇襲，禍首到底是誰，受到國際媒體關注。

DRM周五公布的報告指出，在爆炸現場發現1個坑洞，長寬100公分、75公分，深30至40公分，這坑洞太小，不可能是以色列飛彈造成，「裝填火藥量約5公斤才可能出現這樣的坑洞，絕對不到10公斤」，如此火藥量與巴勒斯坦團體取得或製造的小口徑火箭彈一致，「沒有任何跡象表明以色列發動這次襲擊」，並且排除多種可能，包括以色列鐵穹（Iron Dome）防空系統或攔截飛彈造成的碎片。

DRM分析結果有部分基於開放來源資料，包括醫院僅有些許窗玻璃破損的輕微結構破壞、少數車輛毀壞、爆炸現場平民物品相對少得多。DRM也無法提供失誤火箭彈的發射地點，也並未把此事歸咎於任何特定組織團體。

戰火7日爆發以來，有1400名以色列人喪命，加薩走廊居民超過4100人死亡、100多萬人失去家園。