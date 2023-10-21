40歲金馬影后桂綸鎂睽違多年挑戰電視劇，今年以話題性十足的《台北女子圖鑑》入圍戲劇節目女主角獎，稍早她穿緊緊以一身黑白花色禮服現身星光大道，一現身就引起超大叫聲，可見人氣之旺。問她劇中換了9個男友，現實中最喜歡誰？一旁的蔡昌憲毛遂自薦，桂綸鎂也沒打槍，笑說：「歡迎歡迎」，楊小梨則說：「蔡昌憲哭了啦」。

桂綸鎂今頂著一頭招牌短髮搭配長耳環現身金鐘獎星光大道，劇中她飾演北上工作的女生「林怡姍」，從青澀到成熟，橫跨20年的情感變化和角色曲線成為話題，是撐起整部戲的靈魂人物，睽違14年再度演出台劇就首度入圍金鐘獎，問她心情如何？她摀胸表示非常感謝。

桂綸鎂一現身引起尖叫。（圖／陳俊吉攝）

問如何演出不同時期的林怡姍？有沒有什麼撇步？桂綸鎂表示要從20歲演到40歲是這部戲最困難之處，中間細微的表演她花了很多時間準備，不管是聲音、語氣、動作都有細微變化，而她在劇中連換了9任男友，每次換新男友都引來話題，問到現實中哪任男友最符合她標準？她不置可否笑說旁邊的蔡昌憲也可以，楊小梨笑說看到蔡昌憲眼眶泛淚，他也承認：「哇！值得了，值得了」。

接力昨(20日)晚間的金鐘獎節目類頒獎典禮，今在台北國父紀念館進行第二部分戲劇類頒獎典禮，主持人則請到「粉紅豬」鍾欣凌單槍匹馬上陣，星光大道請來童星出身的楊小黎配上「準視帝」蔡昌憲主持。表演節目邀來金曲歌后彭佳慧獻唱5首經典戲劇原創歌曲，接著請范宸菲和躍演劇團帶來音樂劇「向導演致敬」。