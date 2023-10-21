48歲歌壇天后李玟在7月離世，讓外界感到相當不捨及痛心，遺體雖於8月1日火化，骨灰今日終於葬在武漢石門峰紀念公園，下葬時仍照傳統習俗，兩位姊姊及家人代表參與，高齡的李玟媽媽謹守白髮人不送黑髮人，傷心的她全程未現身儀式，待儀式結束後84歲李玟媽悲痛表示「女婿包養小三。。。。要趁我還有一口氣，我還要保護僅剩下的三人家庭。」

84歲李玟媽媽在二女兒李思琳的陪同下，出席記者會痛斥：「多年的出軌包小三、多年的出軌婚外情，CoCo非常的苦惱、非常的痛苦，她多次提出離婚，有兩次被哄騙把她的婚書拿回來，第三次那是最近，也許你們想這次會成功呢，我都想這次會成功呢，是的這次的離婚書已經到了上面的法庭，批下來了，說等兩週以後來簽字。就在這時，CoCo突然地離世，她永遠地走了，這種白髮人送黑髮人的心痛如刀絞」。

李玟媽媽淚訴：「我老了，但是我並不糊塗，我的腦筋還清楚，那些沒有良心的沒有心肝的人，他們不斷地傷害我和我的家庭，我還要用我合法的法律的權利，趁我還有一口氣，我要保護、保衛我僅剩下來的三人家庭，謝謝你們聽我講這句話，謝謝你們，謝謝」。